أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 وهي كالتالي :

العميد دويد: لا علاقة للمقاومة الوطنية بأحداث التربة في تعز https://www.elyamnelaraby.com/492127 وفاة مواطن وتضرر مزارع وممتلكات جراء سيول الأمطار في إب https://www.elyamnelaraby.com/492132 نجاة عضو مجلس محلي من محاولة اغتيال في لحج https://www.elyamnelaraby.com/492150 التحالف يقصف تحركات للمليشيا في سفيان بعمران Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/492152/ الاعدام يطال وزير الخارجية https://www.elyamnelaraby.com/492159/ ألغام الحوثي تواصل حصد أرواح اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/492161/ أبناء المهرة يتحدون قمع الإخوان ويقيمون فعالية تأييد الإدارة الذاتية الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/492168/ الإدارة الذاتية تعالج مشكلة استحداث مشفى ميداني في حي أكتوبر بخورمكسر بعدن https://www.elyamnelaraby.com/492188/

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