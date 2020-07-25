السماوي_يطلع_على_سير_العمل_في_مبنى_مستشفى_الأمين_الجديد_بمدينة_إب ..

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عدن - ياسمين التهامي - أطلع مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب الدكتور عبدالله السماوي على سير العمل في مبنى مستشفى الأمين النموذجي الجديد في منطقة السبل بمدينة إب ، وعلى نسبة الإنجاز بهذا المشروع الطبي ، الذي جهز ضمن أعلى المستويات المطلوبة ..



#وقد أبدى مدير عام الصحة إعجابه الشديد بما شاهده بمستشفى الأمين الجديد الذي سيمثل نقله نوعية للخدمات الصحية في إب ، سوا من حيث الكادر الطبي أو من حيث التجهيزات التي تمت وفق المواصفات المطلوبة من حيث السعة وعدد الاسره والأجهزة الطبية الحديثة ومبنى الطوارىء ، أو من حيث الكادر الاستشاري والطبي والصحي ..



#موضحا أن مستشفى يأتي ملبيا لمتطلبات أبناء المحافظة بخدمات طبية وصحية متميزة ، في مختلف التخصصات..



#هذا وكان مدير عام مستشفى الأمين النموذجي عبده احمد عبده أحمد الحداد قد قدم شرحا مفصلا عن المستشفى الجديد ، الذي سيعمل إلى جانب المستشفى القديم في تقديم الخدمات الطبية والصحية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة..

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#مؤكد أن مبنى المستشفى الجديد المكون من عدة طوابق بسعة 120 سريرا ، ويشمل العيادات الخارجية وقسم الكلى وقسم الجراحة وقسم الباطنية وقسم النساء والولادة وقسم الأطفال ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية المركزة للأطفال ووحدة العناية بالأطفال الخدج ووحدة العناية بأمراض القلب وصالات العمليات وصالات الولادة ووحدة الحوادث والطوارئ والانعاش اضافة إلى الخدمات الأخرى المصاحبة ..



وقال الحداد أن المستشفى سوف يقدم خدماته وفق أعلى المواصفات الحديثة ، حيث تم تجهيزه بكامل التجهيزات الطبية الحديثة ..



#موضحا أنه تم تصميم طوارئ مركزية للمستشفى بحسب المعايير ، قادره على أستقبال كل الحالات الحرجة (جراحية وقلبية) وكل الخدمات اللازمة ..



#منوها أن المستشفى الجديد يحتوي على (29) سرير عناية مركزة موزع كالتالي .

*(17) سرير عناية قلبية وجراحيه

*(3) أسره عناية عزل موجب

(3)أسره عزل سالب

(6) أسره عناية أطفال

تم تصميمها وتجهيزها وفق أعلى المواصفات

#إضافة إلى (4) صالات عمليات ، تعد من أحدث وأكبر الصالات ، وقد تم تجهيزها بمواصفات دقيقة جدا ووفق أحدث التقنيات

يمكن من خلالها التحكم بدرجة الحراره والرطوبة المطلوبة عند أجراء أي عملية دقيقة ومعقده ، إضافة إلى تزويد صالات العمليات بغرفة تعقييم مركزية تحتوي على أجهزة تعقييم اتوماتيكي

#مدير_عام_مستشفى_الأمين أكد كذلك انه تم تزويد المستشفى الجديد بأنظمة وغرف تحكم مركزيه تعمل وفق النظام الآلي للتحكم بمصادر الطاقة ، إضافة إلى أنظمة المراقبه والأمن ونظام ادارة المستشفيات لارشفة وحفظ بيانات المرضى ، وأنظمة السلامة والأمن وإطفاء الحرائق

وكذلك نظام التكييف والشفط المركزي

بالإضافة إلى شبكة الأكسجين والشفط المركزية إلى جميع أقسام المستشفى والمرتبطه بمحطة توليد أكسجين مركزي تعمل على انتاج مايقارب(60) أسطوانة خلال 24 ساعة..

#كما تم تجهيز مركز متكامل لحالات النساء والولاده ويحتوي على صالات. متعدده للولاده

وعلى غرفة انعاش خاصة بالتسمم الحملي..

#كما يحتوي المركز على صالة عمليات خاصة بعمليات النساء والتوليد

موضحا أن إفتتاح المستشفى سيكون حال الانتهاء من كافة التجهيزات ، والتي تتطلب عدة أشهر قادمة..

????️ محمد مزاحم