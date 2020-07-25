شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي اليوم، انه يتوقع ليلة ماطرة اخري تشهدها عدد من المحافظات اليمنية وتبدأ من مساء اليوم السبت وحتى صباح الغد الاحد.

وافاد الشوافي في بلاغ صحفي تلقى نافذة اليمن نسخة منه، "متوقع الهطول للامطار الرعدية متفاوتة الشدة و المصحوبة بالرياح الهابطة و قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق و التي تصل الى الغزيرة و شديدة الغزارة على بعض المناطق خصوصا على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية و الشمالية غربية والهضاب الداخلية وتتوسع لتشمل مناطق واسعة من السواحل الغربية و اجزاء من السواحل الجنوبية".

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واضاف الفلكي، " بالنسبة للمناطق الشرقية في المهرة و حضرموت الفرصة الليلة مهيئة لهطول أمطار رعدية متفرقة خفيفة الى متوسطة الغزارة على اجزاء من الهضاب الداخلية و اجزاء الصحاري والسواحل الشرقية".

وشهدت عدد من المدن اليمنية هطول امطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

كما تضررت العديد من المنازل في محافظة الحديدة نتيجة السيول المتدفقة من المرتفعات الجبلية في المحافظات التي شهدت امطارا غزيرة لساعات طويلة.

واستشهدت اسرة بالكامل امس الجمعة جراء انهيار المنزل فوق رؤوسهم من قوة تدفق السيول التي شهدتها منطقة الزهرة والقناوص بالحديدة غربي البلاد.