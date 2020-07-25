عاجل: اول رد فعل من طارق صالح على الأحداث بالتربة وخالد فاضل ونبيل شمسان بالواجه

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عدن - ياسمين التهامي - لقائد في تحالف القوات المشتركة المدعومة من الامارات، العميد طارق صالح يهاتف محافظ تعز نبيل شمسان، وقائد المحور، اللواء خالد فاصل، تعبيرا عن استيائه من هجوم مسلح في مدينة التربة، منسوب لحلفاء الحكومة على منزل احد منتسبي قواته المقيمين في المدينة المنقسمة بين الفصائل العسكرية المنضوية ضمن تحالف مفترض، ضد جماعة الحوثيين.

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