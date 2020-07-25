شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توضيح هام من الجوازت السعودية بشأن الرحلات الجوية والمنافذ البرية والعمل أيام عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ايضاح هام للغاية اعلنته الجوازات في المملكة العربية السعودية أكدت من خلاله إستمرارية العمل في إجازة عيد الأضحي المبارك، لتقديم الخدمات للحالات الطارئة غير القابلة للتأخير؛ وذلك بعد سؤال أحد المستفيدين عن آخر يوم دوام للجوازات.

كما أكدت الجوازات استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، ما عدا الحالات الاستثنائية، خلال عيد الأضحى المبارك، وتعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية باستثناء البحرين والكويت والإمارات مع السماح بالحركة التجارية، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

فيما وردت المديرية العامة للجوازات على سؤال، تلقَّته من أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي في موقع" تويتر" بشأن مدى صحة فتح الحدود البرية مع دول الخليج، وسؤال آخر بشأن فتح الطيران المدني، حيث ردَّت "الجوازات": "تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مستمر حتى إشعار آخر، ابتداءً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م، وأي تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية"، مشيرة إلى تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية باستثناء البحرين والكويت، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.