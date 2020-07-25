غارات سعودية على مأرب وحجة وعمران وصعدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة، 92 خرقاً شملت تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الجاح وحيس، وتضمنت 20 خرقًا بقصف مدفعي و68 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديرية مجزر وغارة على مديرية صرواح، كما شن غارتين على مدينة حرض ومديرية حيران بمحافظة حجة.
وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية الظاهر.
وفي عمران شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرف سفيان.
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