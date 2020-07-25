عبدالسلام يدين الاستفزازات الأمريكية بحق إيران وسوريا ويدعو إلى مواجهتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أدان ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام بشدة العملية الاستفزازية الأمريكية بحق الطائرة الإيرانية المدنية وانتهاك السيادة السورية.

ودعا عبدالسلام، في تغريدة له، شعوب المنطقة إلى توحيد موقفها لمواجهة هذا الصلف الأمريكي الذي يشكل تهديدا للجميع بلا استثناء.

وفي وقت سابق، أدان المكتب السياسي لأنصار الله اعتراض الولايات المتحدة لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية.

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واعتبر في بيان له أن التصرف الأمريكي “يعد اعتداء سافرا وتجاوزا للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل”.

وأوضح أن العربدة الأمريكية والتمادي المستمر في انتهاك السيادة السورية هو نهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأجدى والأقوى الذي سيفرض على دول الهيمنة والاستكبار احترام الشعوب وعدم التعدي على حقوقها وسيادة أراضيها.