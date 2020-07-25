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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : هذا موعد بداية ونهاية اجازة عيد الاضحى للقطاعين العام والخاص في السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الإعلان عن اجازة عيد الأضحى 1441 السعودية للموظفين وموعد العودة بعد العيد، حيث انتظر الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، موعد اجازة عيد الأضحى للموظفين 1441 بالسعودية، والتي تكون الإجازات الرسمية محدودة بالعيدين فقط في المملكة العربية السعودية لعام 1441هـ، وكذلك العيد الوطني المحدد له أول ميزان بشهر سبتمبر من كل عام، وقد وضعت الخدمة المدنية بيان بإجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ/ 2020م. اجازة عيد الأضحى 1441 السعودية مع بداية مناسك حج بيت الله الحرام، واقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441، فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن مواعيد أجازات الموظفين الرسمية خلال فترة العيد، والتي تقرر أن تكون من نهاية دوام الثاني من ذو الحجة 1441 وحتى اليوم الثامن عشر من ذات الشهر. بيان أجازات الموظفين عيد الأضحى أفادت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل تويتر، بيان أجازات عيد الأضحى الرسمية لعام 1441هــ ، حيث ستكون مدة الإجازة 12 يوما بحسب تقويم أم القري، حيث ذكر: تبدأ الإجازة بنهاية دوام اليوم الثاني من شهر ذي الحجة الموافق 23 يوليو 2020 ويبدأ العمل يوم التاسع عشر من ذات الشهر الموافق 9 أغسطس 2020 مدة الإجازة 12 يوم إجازات العاملين بالقطاع الخاص بينما القطاع الخاص، فقد أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل: بأن المدة المقررة أربعة أيام للقطاع الخاص وبحسب حاجة العمل وتبدأ من نهاية دوام الأربعاء 8 ذو الحجة 1441، الموافق 29 يوليو 2020م (الوقوف بعرفة) ويستأنف العمل يوم 13 ذو الحجة 1441 هـ، الموافق 3 أغسطس 2020م. وذلك وفق ما ورد بالمادة 112 من قانون العمل السعودي ولائحته التنفيذية. كما تشير المادة (25) التنفيذية لنظام العمل على أن في حالة تداخل أيام أجازات الأعياد مع الراحة الأسبوعية سيتم تعوضي العامل عنها بما يعادلها قبل أيام الإجازات أو بعدها، ونتقدم بالتهاني للأمة العربية والإسلامية على حلول عيد الضحى المبارك لعام 1441هـ، والذي اقتصر الحج هذا العام على المتواجدين بداخل المملكة العربية السعودية فقط من المواطنين بنسبة 30%، والوافدين من جنسيات أخرى بنسبة 70%، وهذا القرار جاء في ظل الظروف الاستثنائية من وباء الإعلان عن اجازة عيد الأضحى 1441 السعودية للموظفين وموعد العودة بعد العيد، حيث انتظر الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، موعد اجازة عيد الأضحى للموظفين 1441 بالسعودية، والتي تكون الإجازات الرسمية محدودة بالعيدين فقط في المملكة العربية السعودية لعام 1441هـ، وكذلك العيد الوطني المحدد له أول ميزان بشهر سبتمبر من كل عام، وقد وضعت الخدمة المدنية بيان بإجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ/ 2020م. اجازة عيد الأضحى 1441 السعودية مع بداية مناسك حج بيت الله الحرام، واقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441، فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن مواعيد أجازات الموظفين الرسمية خلال فترة العيد، والتي تقرر أن تكون من نهاية دوام الثاني من ذو الحجة 1441 وحتى اليوم الثامن عشر من ذات الشهر. بيان أجازات الموظفين عيد الأضحى أفادت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل تويتر، بيان أجازات عيد الأضحى الرسمية لعام 1441هــ ، حيث ستكون مدة الإجازة 12 يوما بحسب تقويم أم القري، حيث ذكر: تبدأ الإجازة بنهاية دوام اليوم الثاني من شهر ذي الحجة الموافق 23 يوليو 2020 ويبدأ العمل يوم التاسع عشر من ذات الشهر الموافق 9 أغسطس 2020 مدة الإجازة 12 يوم إجازات العاملين بالقطاع الخاص بينما القطاع الخاص، فقد أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل: بأن المدة المقررة أربعة أيام للقطاع الخاص وبحسب حاجة العمل وتبدأ من نهاية دوام الأربعاء 8 ذو الحجة 1441، الموافق 29 يوليو 2020م (الوقوف بعرفة) ويستأنف العمل يوم 13 ذو الحجة 1441 هـ، الموافق 3 أغسطس 2020م. وذلك وفق ما ورد بالمادة 112 من قانون العمل السعودي ولائحته التنفيذية. كما تشير المادة (25) التنفيذية لنظام العمل على أن في حالة تداخل أيام أجازات الأعياد مع الراحة الأسبوعية سيتم تعوضي العامل عنها بما يعادلها قبل أيام الإجازات أو بعدها، ونتقدم بالتهاني للأمة العربية والإسلامية على حلول عيد الضحى المبارك لعام 1441هـ، والذي اقتصر الحج هذا العام على المتواجدين بداخل المملكة العربية السعودية فقط من المواطنين بنسبة 30%، والوافدين من جنسيات أخرى بنسبة 70%، وهذا القرار جاء في ظل الظروف الاستثنائية من وباء كورونا المستجد.

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