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عدن - ياسمين التهامي - دبي.. هتك عرض زميلته في الحمام وكاميرا سرية تكشف الفضيحة !

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جديد اب برس

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شخص يعمل في دبي على هتك عرض زميلته في حمام بمحل عملهما، بعد أن قرر استخدام كاميرا سرية وضعها في ممسحة تنظيف دورة المياه، للتلصص عليها. وعمد البائع الآسيوي، إلى تثبيت كاميرا تصوير صغيرة الحجم على عصا الممسحة، وأخفاها بين الخيوط القطنية المستخدمة في التنظيف، ومن ثم قام بتشغيلها وانتظر دخول المجني عليها إلى دورة المياه التابعة للمحل، لهتك عرضها. واكتشفت الفتاة الواقعة بعد أن انتهت من استخدام الحمام، حتى تناولت الممسحة لتنشيف أرضية المكان، لتتفاجأ بسقوط الكاميرا، فأخرجت منها ذاكرة البيانات وأفرغت محتوياتها في حاسوبها الخاص، لتُفاجَأ بتصويرها في الحمام. وما أوقع بالعامل بسهولة هو ارتكابه خطأ ساذج ، إذ إنه ترك الكاميرا في وضعية التشغيل أثناء تثبيتها على عصا ممسحة التنظيف، إذ كشف هويته وظهر في الكاميرا وهو يدخل دورة المياه قبل المجني عليها ويتأكد من عمل الكاميرا، وهو ما ثبت في التسجيل. وإثر ذلك، توجهت المجني عليها إلى مركز شرطة المنطقة وفتحت بلاغا مقدمة الكاميرا دليل الواقعة. ووجهت النيابة العامة في دبي إلى البائع تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه.