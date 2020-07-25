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عدن - ياسمين التهامي - تناول كوبين من هذا المشروب يومياً للتخلص من الكحة نهائيا خلال يومين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ي العديد من الأشخاص من مشكلة البلغم والسعال، سواء كان الشخص يعاني من البرد أو مشكلة البلغم المتراكم على الصدر، ويمكن معالجة هذه الأزمة عن طريق العلاجات المنزلية الطبيعية دون الحاجة إلى تناول الأدوية، ويفضل في مثل هذه الحالات، أن تقم بزيادة تناول للسوائل الدافئة والعسل والأعشاب لأنها تساعد على التخلص من السعال والبلغم. لذا قدم موقع “هيلث لاين” مشروب سحري لـ علاج الكحة و البلغم باستخدام البهارات والتوابل المنزلية، إليك الطريقة: مقادير مشروب علاج الكحة والبلغم : نصف كوب من الماء الساخن ملعقة صغيرة من الكركم نصف ملعقة من الفلفل الأسود ملعقة عسل أبيض ملعقة قرفة مطحونة خطوات التحضير: أضيفي الماء الساخن في كوب نظيف. أضيفي الكركم والقرفة والفلفل الأسود. اخلطي المكونات ثم أضفي العسل الأبيض لتحليته. يجب تناول هذا الكوب بشكل يومي لحين الإحساس بتحسن في حالة الكحة والبلغم، يساهم هذا المشروب في إذابة المخاط وتهدئة السعال والكحة وتنظيف الحلق والصدر ي العديد من الأشخاص من مشكلة البلغم والسعال، سواء كان الشخص يعاني من البرد أو مشكلة البلغم المتراكم على الصدر، ويمكن معالجة هذه الأزمة عن طريق العلاجات المنزلية الطبيعية دون الحاجة إلى تناول الأدوية، ويفضل في مثل هذه الحالات، أن تقم بزيادة تناول للسوائل الدافئة والعسل والأعشاب لأنها تساعد على التخلص من السعال والبلغم. لذا قدم موقع “هيلث لاين” مشروب سحري لـ علاج الكحة و البلغم باستخدام البهارات والتوابل المنزلية، إليك الطريقة: مقادير مشروب علاج الكحة والبلغم : نصف كوب من الماء الساخن ملعقة صغيرة من الكركم نصف ملعقة من الفلفل الأسود ملعقة عسل أبيض ملعقة قرفة مطحونة خطوات التحضير: أضيفي الماء الساخن في كوب نظيف. أضيفي الكركم والقرفة والفلفل الأسود. اخلطي المكونات ثم أضفي العسل الأبيض لتحليته. يجب تناول هذا الكوب بشكل يومي لحين الإحساس بتحسن في حالة الكحة والبلغم، يساهم هذا المشروب في إذابة المخاط وتهدئة السعال والكحة وتنظيف الحلق والصدر

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