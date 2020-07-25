شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: مسلح سعودي يفتح النار على العشرات لهذا السبب الغريب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: مسلح سعودي يفتح النار على العشرات لهذا السبب الغريب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ شرطة منطقة الحدود الشمالية، القبض على مواطن أطلق النـار من سلاح “رشـاش” في إحدى المناسبات بمدينة عرعر. وكشف “سناب الداخلية” أن المواطن بالعقد السادس من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلـق النار من سِلاح “رشاش” بشكل عشوائي. وأبان أنه جرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة. شرطة منطقة الحدود الشمالية، القبض على مواطن أطلق النـار من سلاح “رشـاش” في إحدى المناسبات بمدينة عرعر. وكشف “سناب الداخلية” أن المواطن بالعقد السادس من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلـق النار من سِلاح “رشاش” بشكل عشوائي. وأبان أنه جرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: مسلح سعودي يفتح النار على العشرات لهذا السبب الغريب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.