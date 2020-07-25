شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة إم بي سي تستضيف شاباً وسيماً في برنامجها ثم تعلن ارتباطها به ولكن ما حصل كان صادماً لها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة إم بي سي تستضيف شاباً وسيماً في برنامجها ثم تعلن ارتباطها به ولكن ما حصل كان صادماً لها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ برنامج "صباح الخير يا عرب"، عبر شاشة "أم بي سي"، تقريراً عن عقد قران المذيعة برنامج "صباح الخير يا عرب"، عبر شاشة "أم بي سي"، تقريراً عن عقد قران المذيعة السعودية #غادة_مصلّي، وهي من فريق عمل البرنامج، التي صرّحت خلال اللقاء أنها تعرّفت إلى عريسها في "أم بي سي"، وأنهما بعد شهر واحد من تعارفهما عقدا قرانهما، وقدّمت شكرها للمحطة وللعاملين في البرنامج. غادة وبعد تصريحها أنها التقت بعريسها في "أم بي سي"، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو المقابلة التي أجرتها معه، خلال استضافته في "صباح الخير يا عرب" وهو يعمل مديراً للطيران، وانتشرت كثير من التعليقات الطريفة على الفيديو، أبرزها: "استضافته فتزوجها".

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