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عدن - ياسمين التهامي - القهوة ليست للشرب فقط: اليكم عشرة استخدامات للقهوة ستعرفها لاول مرة !

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جديد اب برس

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ا تمثل القهوة مشروبا محببا لكثيرين، حيث يعتادون على تحضيرها وتناولها أكثر من مرة خلال اليوم، من فرط ارتباطهم بها وبمذاقها، فإن المفاجأة التي ربما لا يعلمها كثيرون هي أن للقهوة عدة استخدامات أخرى من الممكن الاستعانة بها في أوجه أخرى، بخلاف شربها، وكلها استخدامات عملية تفيد بفعالية في عدة مجالات. ونستعرض فيما يلي أبرز 10 استخدامات للقهوة بخلاف تناولها: إصلاح الخدوش التي تتعرض لها قطع الأثاث: حيث يمكن تحضير تركيبة من بعض بقايا القهوة، ربع كوب ماء دافئ، ربع كوب خل ومن ثم رج كل هذه المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض ومن ثم تركها على مكان الخدش لمدة ساعة على الأقل ومن ثم فركه بالأماكن التي تظهر بها العيوب والخدوش باستخدام قطعة قماش. 2- تصنيع معطر هواء لاستخدامه في أي مكان، حيث يمكن إدخال بعض القهوة المجففة في زوج قديم من الجوارب الطويلة وربطهما في مكان مرتفع للحصول على معطر هواء بسيط يزيل الروائح غير التقليدية الموجودة في الثلاجة، السيارة أو حقيبة الجيم. 3- القضاء على الروائح العالقة باليدين، حيث يمكن خلط كمية صغيرة من القهوة مع الصابون ومن ثم فرك اليدين جيدا بهذا الخليط للتخلص من روائح البصل، الثوم أو غير ذلك. 4- تقشير الوجه، حيث ثبت أن نوعية القهوة المطحونة بشكل ناعم تتسم بملمسها اللطيف على البشرة، ولهذا تفيد في تقشيرها، فضلا عن أنها غنية بمضادات الأكسدة. 5- تخصيب أرضية الحديقة، حيث ثبت أن القهوة تفرز نيتروجين، بوتاسيوم، مغنيسيوم ومعادن أخرى تحفز نمو النباتات وتطرد الحشرات التي قد تضر بتلك النباتات. 6- تنظيف المدفئة، حيث يمكن تنظيفها بنثر طبقة رقيقة من القهوة بداخلها. 7- إثراء المخبوزات وتحسين مذاقها، خاصة عند مزجها بنكهة الشوكولاته. 8- تصنيع وسادة منزلية لتثبيت الدبابيس بداخلها، حيث يتم ملئها بكمية من القهوة المجففة بطريقة فنية، ومن ثم يمكن الاستفادة بها في الاحتفاظ بالدبابيس في مكان واحد. 9- استخدامها في عمليات صيد الأسماك، حيث يؤكد المشتغلون بتلك المهنة (صيد الأسماك) أن القهوة ربما تعزز مذاق “الطُعم” الذي يستعينون به في صيد الأسماك، لدرجة أن هناك بعض أنواع الطُعم التي تباع في الأسواق معززة بنكهة القهوة. 10- صبغ بعض أنواع الأقمشة، وذلك بنقعها في القهوة المخمرة لفترات زمنية مختلفة.