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عدن - ياسمين التهامي - فتاة تصور نفسها اثناء اعتداءها جنسياً على اطفال بطريقة وحشية !

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جديد اب برس

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فتاة أمريكية قامت بتصوير نفسها وهي تعتدي جنسيًا على طفلة، إنها بدأت في جمع مقاطع فيديو عندما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عامًا. وفي يناير الماضي، اعترفت بيج كاجل (26 عامًا) بالذنب في إنتاج مقاطع فيديو عن إساءة معاملة الأطفال بعد أن اغتصبت طفلة كان عمرها يتراوح بين تسعة و18 شهرًا. واتهمت كاجل في أبريل 2019 بعد تحقيق مطول في إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي 1 مارس 2019، أبلغ الضباط من قبل طرف ثالث أنها أرسلته صورًا لنفسها مع أطفال. وعندما اقتادتها الشرطة للاستجواب في عام 2019، قالت إنها تعرضت لسوء المعاملة عندما كانت طفلة ووجدت نفسها منجذبة جسديًا للفتيات من سن 4 إلى 13 عامًا، وفقًا لإفادة خطية نشرت عبر الإنترنت. وعندما سألتها الشرطة عن الخطأ الذي ارتكبته، ردت قائلة: “لأنني بحثت عن الصور الإباحية للأطفال”. وكانت تبكي عندما أخبرت الضباط أنها كانت تحاول التوقف، لكنها لم تتح لها الفرصة لطلب المساعدة، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”. وأنتجت كاجل لنفسها خمسة مقاطع فيديو، تم تصوير اثنين منها في جوبلين وميسوري وثلاثة في ليكسينجتون بولاية كنتاكي. وقالت إنها بدأت في جمع مقاطع فيديو حول الاعتداء الجنسي على الأطفال في حوالي 14 أو 15 عامًا، إنها أنشأت (دروبوكس) في 2015 لحفظ الصور التي عثرت عليها وتحميلها. وقالت إن معظم الصور جاءت من مواقع على الإنترنت حيث يمكن أن تلتقي بأشخاص وصفتهم بأنها “نفسها”، وحتى أنها أعطت كلمة المرور للآخرين حتى يتمكنوا من تحميل المحتوى الخاص بهم أيضًا. وعندما اعترف بأنها مذنبة لأول مرة بهذه العقوبة، شدد القاضي دنكان جونيور على أن رفاهية الطفل هي أهم هيكل يجب على الحكومة حمايته. وقال: “ليست هناك أهمية أكبر لإنفاذ القانون من حماية الأطفال الأبرياء من الانتهاكات والاعتداء أثناء إنتاج المواد الإباحية عن الأطفال”. وأضاف: “إن هذا التحقيق والمحاكمة يضمنان في المستقبل المنظور أن المدعى عليه لن يكون قادرًا على الاستمرار في ضرب الأطفال جسديًا”. وعوقبت كاجل بالسجن لمدة 25 عامًا، وأخبرت أنها يجب أن تقضي 85 في المائة من حكمها بالسجن بموجب القانون الفيدرالي. بمجرد إطلاق سراحها، ستكون تحت إشراف مكتب المراقبة الأمريكية مدى الحياة. وقال روبرت إم. دنكان، محامي المنطقة الشرقية ولاية كنتاكي، “إن إنتاج المدّعى للمواد الإباحية عن الأطفال كان بشعاً بشكل خاص، والحكم المفروض مبرر جيدًا بحقائق هذه القضية”.