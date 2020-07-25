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عدن - ياسمين التهامي - فنان شهير يحصل على هذا مبلغ الخيالي مقابل ظهور زوجته بهذا الشكل المهين على الهواء

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ تقارير صحفية عن مبلغ مالي خيالي حصل عليه فنان شهير مقابل إظهار زوجته بشكل غير محترم على الهواء وقالت تقارير صحفية إن ويل سميث حصل على مبلغ ضخم مقابل اعتراف زوجته جادا بينكيت بخيانته مع رجل آخر على الهواء في حلقة تلفزيونية. وحصل سميث على مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار نظير هذه الدقائق التي سمع فيها اعتراف زوجته. وقرر سميث التسامح مع زوجته واصطحابها في رحلة إلى جزر الباهاما تقارير صحفية عن مبلغ مالي خيالي حصل عليه فنان شهير مقابل إظهار زوجته بشكل غير محترم على الهواء وقالت تقارير صحفية إن ويل سميث حصل على مبلغ ضخم مقابل اعتراف زوجته جادا بينكيت بخيانته مع رجل آخر على الهواء في حلقة تلفزيونية. وحصل سميث على مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار نظير هذه الدقائق التي سمع فيها اعتراف زوجته. وقرر سميث التسامح مع زوجته واصطحابها في رحلة إلى جزر الباهاما

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