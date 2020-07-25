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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة دولية لحكام أبوظبي ستؤثر على كامل الإمارات.. رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي يكشف التفاصيل !

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جديد اب برس

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مذكرة الاستدعاء التي وصلت الدكتور يوسف اليوسف وتتهمه بالإرهاب بحوزتي الان وسأتعامل معها دوليا بما يليق وأعد بكسر أنوف التائهون الذين يتوهمون أنهم قادرون على توزيع تهم #الإرهاب.. المذكرة تمثل فضيحة دولية لحكام #أبوظبي وستؤثر على كامل #الإمارات، وقد جربتم سلفا@MohamedBinZayed pic.twitter.com/IfhVMqXEjx — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 22, 2020

المحامي والخبير القانوني محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، إن ما تفعله السلطات الإماراتية مع الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف، هو فضيحة دولية لحكام أبوظبي ستؤثر على كامل الإمارات. وتعهد “رفعت” بالدفاع عن اليوسف والتعامل دوليا بشأن الاتهامات الباطلة التي توجهها له سلطات أبوظبي بدعم الإرهاب، حيث وصله خطاب استدعاء اليوم من قبل نيابة أمن الدولة في الإمارات للتحقيق معه ودون المحامي الدولي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”مذكرة الاستدعاء التي وصلت الدكتور يوسف اليوسف وتتهمه بالإرهاب بحوزتي الان وسأتعامل معها دوليا بما يليق” وتابع في هجوم عنيف على حكام الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد:”وأعد بكسر أنوف التائهون الذين يتوهمون أنهم قادرون على توزيع تهم #الإرهاب.. المذكرة تمثل فضيحة دولية لحكام #أبوظبي وستؤثر على كامل #الإمارات، وقد جربتم سلفا” محمد بن زايد وعبدالله بن زايد محمد بن زايد وعبدالله بن زايد الهدهد فضيحة دولية لحكام أبوظبي ستؤثر على كامل الإمارات.. رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي يكشف التفاصيل كتب وطن آخر تحديث يوليو 22, 2020 2 Share قال المحامي والخبير القانوني محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، إن ما تفعله السلطات الإماراتية مع الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف، هو فضيحة دولية لحكام أبوظبي ستؤثر على كامل الإمارات. وتعهد “رفعت” بالدفاع عن اليوسف والتعامل دوليا بشأن الاتهامات الباطلة التي توجهها له سلطات أبوظبي بدعم الإرهاب، حيث وصله خطاب استدعاء اليوم من قبل نيابة أمن الدولة في الإمارات للتحقيق معه. ودون المحامي الدولي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”مذكرة الاستدعاء التي وصلت الدكتور يوسف اليوسف وتتهمه بالإرهاب بحوزتي الان وسأتعامل معها دوليا بما يليق” وتابع في هجوم عنيف على حكام الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد:”وأعد بكسر أنوف التائهون الذين يتوهمون أنهم قادرون على توزيع تهم #الإرهاب.. المذكرة تمثل فضيحة دولية لحكام #أبوظبي وستؤثر على كامل #الإمارات، وقد جربتم سلفا” Loading... واليوم نشر الأكاديمي الإماراتي البارز يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، صورة من بيان رسمي وصله من نيابة أمن الدولة في الإمارات حيث تم استدعائه للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه بدعم جماعة إرهابية وتهديد أمن الإمارات. وأرفق “اليوسف” صورة من استدعاء أمن الدولة الإماراتي له عبر تغريدة بتويتر رصدتها (وطن)، وعلق بقوله:”هذه رسالة قضاء مافيا الامارات التي وصلتني قريبا وفيها اتهام لي بتمويل الارهاب لأنني أنكرت تجنيد أموالي ورواتبي من غير ذنب” وتابع مستنكرا نسب تهم مزعومة له لا اساس لها من الصحة لمجرد انتقاده سياسات محمد بن زايد:”هذا هو قضاء دولة السعادة التي تتهاوى بسبب المافيات التي تحكمها” وتضامن العديد من النشطاء مع الأكاديمي الإماراتي معبرين عن رفضهم لسياسات ابن زايد القمعية وشيطنة كل معارضيه، وتهديدهم بتهم معلبة في محاولة لإرهابهم وكتم صوتهم. ويفرض محمد بن زايد قبضة حديدة قمعية في الإمارات ولا يسمح حتى لأي شخص بمجرد التلميح بالانتقاد لسياساته، وإلا فالسجن مصيره أمثال الحقوقي أحمد منصور وغيره أو الهرب خارج الدولة فرارا من بطشه ودمويته.مذكرة الاستدعاء التي وصلت الدكتور يوسف اليوسف وتتهمه بالإرهاب بحوزتي الان وسأتعامل معها دوليا بما يليق وأعد بكسر أنوف التائهون الذين يتوهمون أنهم قادرون على توزيع تهم #الإرهاب.. المذكرة تمثل فضيحة دولية لحكام #أبوظبي وستؤثر على كامل #الإمارات، وقد جربتم سلفا @MohamedBinZayed