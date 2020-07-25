شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات إماراتيات يطاردن شاباً إفريقياً وسط دبي ليمارس معهن "الرذيلة".. فكانت هذه النتيجة الصادمة والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 10:53 مساءً - تعرض شاب إفريقي لمطارة من قبل فتيات في الإمارات العربية المتحدة، أعقبها قيامهن بالاعتداء عليه، جراء رفضه الذهاب معهن لممارسة "الرذيلة" .

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وقال ناشطون إماراتيون وخليجيون، بمواقع التواصل الإجتماعي، أن أكثر من 8 فتيات اعترضن طريق لاعب كرة قدم أفريقي، وسط شارع عام في إمارة دبي ، بينما كان يسير مشياً على الأقدام باتجاه مركبته على الضفة الثانية من الشارع.

وأضاف الناشطون في تغريدات وتعليقات في تويتر وانستغرام رصدها " أحداث نت " اليوم، بأن إحدى الفتيات تقدمت نحو لاعب كرة القدم في بداية الأمر، وعرضت عليه الذهاب معها إلى إحدى فنادق دبي لممارسة البغاء، وعندما رفض العرض انهالت عليه ومعها بقية الفتيات بالضرب والعض .

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وتابعوا "ولم تكتفي العصابة النسائية بضرب اللاعب بل قامت بنهبه وسرقته، بالقوة والإكراه سلسلة ذهبية، وساعة ثمينة، وهاتفه المتحرك، ومحفظته الشخصية التي كانت تحتوي على مبلغ من المال، وبطاقات رسمية، قبل أن يتمكن من السيطرة على واحدة من المتهمات، ويصطحبها إلى مركز شرطة المنطقة".

وبحسب الناشطون ومصادر أخرى صحفية، فإن الشاب الإفريقي المجني عليه أفاد في تحقيقات النيابة العامة بدبي، أنه بينما كان يمشي مساء، باتجاه مركبته في منطقة نايف، استوقفته امرأة إماراتية من أصول افريقية، وعرضت عليه خدمات التدليك والرذيلة، ولما أخبرها بأنه لا يرغب في ذلك غضبت ودفعته بكلتا يديها من دون سبب، ليتفاجأ بمجموعة فتيات يهجمن عليه، وينهالين عليه بالضرب ونزع سلسلة ذهبية من رقبته، وعضه بيده للحصول على هاتفه بعد التسبب له بجرح في ساعد يده اليسرى، وسرقة محفظة نقوده وبطاقات ملكية السيارة والرخصة، من جيوبه الى جانب ساعة ثمينة.

وأضاف انه لما لاحظ وحشية الفتيات اللائي هجمن عليه، هرب من المكان، وعاد سريعا إليه مستعينا بصديق له، وشاهد المتهمة التي استوقفته، فأمسك بها واقتادها إلى مركز شرطة المنطقة، ومن ثم توجه الى المستشفى لتلقي العلاج، وعاد إلى الشرطة بعد ذلك للإدلاء بإفادته. وفقاً لناشطون ومصادر صحفية .

وأوضحت المصادر بأن المجني عليه ذكر أثناء التحقيقات أنه لا يتذكر بالتحديد عدد الفتيات اللائي هجمن عليه لكنه قدر العدد بـ 8-10 فتاة، وأن الشارع الذي كان تمت مطاردته من قبلهن واعتدائهن عليه فيه، كان مكتظا بالمارة والإضاءة.

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