شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد" سيدة أرادت الانتقام من عشيقها بسبب خيانته لها مع أُخرى فكانت الكارثة! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 10:53 مساءً - أقدمت سيدة أمريكية على الانتقام بطريقة غريبة جداً من عشيقها بعد خيانته لها وذلك من خلال محاولتها إشعال النيران في سيارته الخاصة.

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وأظهر مقطع الفيديو، إقدام سيدة أمريكية على سكب البنزين داخل سيارة حبيبها بعد خيانته لها، واشعال النيران فيها.

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وحسب الفيديو، فقد كادت السيدة أن تحرق نفسها وتودي بحياتها بسبب محاولتها حرق سيارة حبيبها، فيما نجت في اللحظات الأخيرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن سخريتهم من الطريقة التي حاولت بها السيدة الأمريكية الانتقام من حبيبها.

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