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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ عبد المجيد الزنداني يتخلى عن لحيته الحمراء وثوبه العتيق ويظهر في هذه الجامعة العريقة بملابس عصرية وشكل مختلف (صورة للزنداني بدون لحية )

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