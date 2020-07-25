إصابة 7 متظاهرين برصاص مسلحين مدعومين إماراتيا جنوبي تعز

أصيب 7 متظاهرين، اليوم السبت، برصاص مسلحين مدعومين من الإمارات، اعترضوا مسيرة مؤيده لقرارات رئيس الجمهورية في مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مسلحين مدعومين إماراتيا وجنود متمردين عن اللواء 35 مدرع اطلقوا النار على مسيرة شعبية في سوق الأحد بمديرية المعافر، ما أدى إلى سقوط سبعة جرحى في حصيلة أولية.



وأوضحت أن المسلحين أغلقوا الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة "البيرين والنشمة"، ومنعوا المشاركين في المسيرة من الوصول إلى منطقة العين حيث يقع مقر اللواء 35 مدرع.



وأشارت إلى أن جنود متمردين عن اللواء 35 اغلقوا طريق سامع وبني يوسف بمديرية المواسط، وطريق في المخدوش والمقابلة للصالة الرياضية بمنطقة النشمة.



وكانت كيانات مجتمعية وسياسية قد دعت اليوم السبت لإقامة فعالية جماهيرية تدعم قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائداً للواء 35 مدرع، وتدعو لتثبيت الأمن والاستقرار في مدينة التربة.



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