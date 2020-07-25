الحديدة: وفاة أم وطفلها وفقدان 5 آخرين وتهدم منازل جراء السيول بمديرية الزهرة
الحديدة ـ يمن شباب نت
السبت, 25 يوليو, 2020 - 09:27 صباحاً
[ سيول في مديرية الزهرة أدت إلى تضرر في عدد من المنازل ـ ناشطون ]
توفت أم وطفلها وبات 5 من ذات الأسرة في عداد المفقودين، جراء السيول الجارفة التي شهدتها مدن شمال الحديدة، غربي اليمن، مساء الجمعة.
وقالت مصادر محلية، إن تدفق سيول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب السيول في وادي مور، ثاني أكبر وديان اليمن، تسبب بوفاة أم وطفلها، وفقدان 5 آخرون من أسرة واحدة في منطقة الخشم التابعة لمديرية الزهرة.
وأوضحت المصادر أن البحث عن المفقودين لايزال جارٍ حتى اللحظة.
واشارت المصادر إلى ان المياه غمرت القرى القريبة من الوادي وتتسبب بجرف وهدم العديد من المنازل ونفوق المئات من الأغنام والأبقار ونزوح مئات الأسر، وسط نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية لإغاثة القرى المنكوبة .
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