شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يحشد الجماهير دعما للادارة الذاتية في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت محافظة المهرة عصر اليوم فعالية حاشدة شارك فيها الالاف من ابناء المهرة وسط تحديات كبيرة وانتشار لمليشيات مسلحة توالي الحوثي والاخوان الا ان ارادة ابناء المهرة رددوا بصوت واحد مطالبين برحيل تلك المليشيات وتجنيب المهره الصراع الذي تسعىتلك المليشيات جر المحافظة اليه.

ورغم الانتشار المسلح المليشياوي الذي شرعت بتنفيذه مليشيات موالية للحوثي والاخوان في المهرة، وقيامها بقطع الطرقات وشن حملة اعتقالات وملشنة الحياة المدنية والسلمية في الغيظة، تمكن أبناء المهرة من اقامة فعالية حاشدة حضرها الالاف من ابناء الغيظة بعد منع مواكب المديريات من المشاركة.

ورفع ابناء المهرة اعلام الجنوب وافتتحوا فعاليتهم بالنشيد الوطني الجنوبي المعتاد، ورفعوا يافطات تجدد العهد للمجلس الانتقالي وتطالب بالادارة الذاتية وتدعم خطوات الانتقالي في بسط سيطرته على كامل اراضي الجنوب.

من جهة اخرى نفذت المليشيات المسلحة عمليات اختطاف لمتظاهرين من ابناء المهرة، حيث تم اعتقال العشرات واحتجازهم ومنعهم من الوصول للفعالية ولا يزال العديد منهم محتجزون في مقر تلك المليشيات المسلحة وادارة الامن، كما لا تزال الطرقات مقطوعة والانتشار المليشاوي الذي عكر صفو مدينة الغيظة مستمر.

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ولاقت الاعمال العجهية للمليشيات المسلحة ومليشيات الامن استياء واسع من ابناء المهرة الذين أكدوا ان المهرة ليست بحاجة لتلك المليشيات، مطالبين بتسليم كافة الامن والحماية بالمهرة لابناء المهرة وتشكيل النخبة المهرة.

ووصفوا الاعمال التي نفذتها المليشيات والامن بالاعمال البلطجية والقمعية التي تخاف من الاستماع لصوت ابناء المهرة الاحرار وهم يرؤكدون موقفهم الثابت والتحامهم بكل محافظات الجنوبية الابية وان الجنوب من اقصاه الى اقصاه مصمم على استعادة دولته كاملة السيادة.