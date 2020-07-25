شكرا لبحثكم عن خبر صورة من مدينة تريم …اكبر تعبير عن انسانية ورقي الحضرمي البسيط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صورة رائعة تعكس عمق الرحمة والرفق بالحيوان وقمة الإحساس والمشاعر المرهفة لدى البائع، الذي خصص مظلة للحمار الذي يستخدمه في نقل اغراضه .

الصورة نالت اهتمام كبير وتداولتها المواقع الاخبارية، وفي ذلك اشادة واعجاب بانسانية البائع وبحضرموت بشكل عام التي يتميز اهلها باخلاقهم الفاضلة.