شكرا لبحثكم عن خبر صورة من مدينة تريم …اكبر تعبير عن انسانية ورقي الحضرمي البسيط والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - صورة رائعة تعكس عمق الرحمة والرفق بالحيوان وقمة الإحساس والمشاعر المرهفة لدى البائع، الذي خصص مظلة للحمار الذي يستخدمه في نقل اغراضه .
الصورة نالت اهتمام كبير وتداولتها المواقع الاخبارية، وفي ذلك اشادة واعجاب بانسانية البائع وبحضرموت بشكل عام التي يتميز اهلها باخلاقهم الفاضلة.
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