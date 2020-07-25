رانيا...ابنة ملك دولة عربية اجمل ملكة في العالم

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عدن - ياسمين التهامي - انيا العبد الله اجمل ملكة على قيد الحياة

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يمن فيوتشر(منوعات):

كشف تقرير بريطاني حديث قائمة أجمل 5 نساء في العالم، ممن ينتمين للعائلات الملكية، حسب مقياس «النسبة الذهبية»، الذي يعتمده الدكتور جوليان دي سيلفا أحد أشهر جراحي التجميل البريطانيين في قياس الحسابات الجمالية، استناداً على التقنيات التكنولوجية المتطورة لتحديد أجمل النساء على مر العصور. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حلت الأميرة الراحلة ديانا بالمركز الأول بنسبة 89.05%، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على وفاتها، إذ حققت مقاييس مثالية بالنسبة لشكل الوجه والأنف والجبهة والحاجبين، تلتها الملكة الأردنية رانيا العبدالله بالمرتبة الثانية بنسبة 88.9% كأجمل ملكة على قيد الحياة وثاني أجمل نساء العائلات الملكيّة. وحصلت على أعلى النقاط لمناطق الجبين والأنف والشفتين والذقن الكلاسيكي. وجاءت أميرة موناكو الراحلة غرايس كيلي في المرتبة الثالثة بنسبة 88.8%، بفارق 0.1% عن الملكة رانيا، وحققت أعلى الدرجات في مقياس تباعد العينين وشكل الشفاه المثالي. أما دوقة ساسكس ميغان ماركل فحصدت المركز الرابع بنسبة 87.4%، إذ حصلت على أعلى نسبة في مقياس الإغريق للوجه المثالي، إذ تتميز بأنف جميل وتباعد مثالي بين العينين، علاوة على ذقن على شكل قلب هو الأجمل في هذا المقياس. وأخيرا استطاعت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون أن تحتل المرتبة الخامسة بنسبة 86.82% بفضل المقاييس المثالية لأنفها، وشفتيها، وموقع عينيها ما أهلها للانضمام إ

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