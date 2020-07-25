مأرب.. 600 شاب وشابة من النازحين والفقراء يستفيدون من مشروع تحسين سبل العيش بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استفاد 600 شابا وشابة من النازحين والفئات الأشد فقرا في محافظة مأرب ،من مشروع تحسين سبل العيش الذي نفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على مدى شهر.



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وتمكن المشروع من اكساب 250 شابا وشابة مهن وحرف يدوية تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وتحسين مستوى دخلهم، من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة ومكثفة متزامنة في مجالات الخياطة ، وصيانة وبرمجة الجوالات، وصناعة العطور والبخور، والتصوير الفوتغرافي، والتكييف والتبريد، وقص وتزيين الاشجار.

كما استفاد 350 شابا وشابة من النازحين والفئات الاشد فقرا من المساعدات المالية التي قدمت لهم وفق مبدأ النقد مقابل العمل من خلال اشتراكهم خلال 30 يوما مع صندوق النظافة والتحسين في تنفيذ حملة نظافة واسعة في مديريتي المدينة والوادي ورفع اكثر من 700 طنا من المخلفات الصلبة من اجل ايجاد بيئة صحية ونظيفة تحسن من سبل العيش.

واوضح مدير مشروع سبل العيش في الحفل الختامي الذي نظم ،اليوم ،بمدينة مأرب ،انه تم تقديم منح عينية للشباب والشابات الذين تم تدريبهم في مهن وحرف يدوية، بحقائب تتضمن أدوات العمل في المهن التي تدربوا عليها لتساعدهم من الانخراط في سوق العمل و بدء مشاريعهم الخاصة.