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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يدشن الحملة التكميلية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الأهدل، اليوم ، بمديرية الخوخة ،الحملة التكميلية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال.
ودعا محافظ الحديدة ، اولياء الامور الذين لم تتمكن الفرق الصحية الوصول إلى منازلهم الى الاسراع في تحصين ابنائهم في جميع المراكز بالمحافظة لما لهذا اللقاح من أهمية في حمايتهم من الأمراض التي قد تحرمهم متعة حياتهم..مثمناً جهود مكتب الصحة ومنظمة اليونيسف وكافة الكوادر الصحية في سبيل انجاح الحملة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
من جانبه ، اوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ،بان الحملة تستهدف تطعيم 37524 طفلاً مادون الخامسة في المديريات المحررة من خلال 26 مركز و 114 فريق متحرك يشرف عليها 23 طبيبا.
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