شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب عصية على الكهنة ..كلفه عبد الملك الحوثي شخصيا باسقاط مأرب فسقط صريعاعلى أسوارها”الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مأرب عصية على الكهنة ..كلفه عبد الملك الحوثي شخصيا باسقاط مأرب فسقط صريعاعلى أسوارها”الاسم والصورة

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات الأيام الأخيرة مع قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف.

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وأفادت مصادر عسكرية بأن القيادي الحوثي البارز في ميليشيا الحوثي المدعو أحمد محمد حمود العزي والمقرب من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وبحسب المصادر فإن العزي من أوائل من انضم للميليشيا الحوثية في بداياتها وكان يحمل لقب “سيدي أحمد – أبو أحمد”.

وأشارت المصادر إلى أن العزي تولى قيادة جبهة نجران وقاد عدة عمليات هجومية في الحدود السعودية ثم انتقل إلى الجوف قبل شهر لإسقاط مأرب كما هو مخطط له

ابو احمد حشد وعد العده لإسقاط مأرب لكنة سقط قبل أن تسقط مأرب