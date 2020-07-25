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قرار سعودي طارىء يستهدف كل مسئولي المملكة وامرائها في كل مواقع السلطة والقرار

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عدن - ياسمين التهامي - قال ‏وزير ‎الحج السعودي محمد صالح بنتن، إن مسؤولي البلاد لن يؤدوا فريضة الحج هذا العام، امتثالا لأوامر الملك، سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد أنه لا استثناءات بهذا الشأن.

ونقل موقع "سبق" عن الوزير قوله: "إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام". وأشار إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وأن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، مضيفا: "المهم لدى الجهات كافة هو ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم".

 

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