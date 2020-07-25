شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. سياسي كويتي يكشف عن مؤامرة لتسليم جزيرة "سقطرى" لدولة غير عربية ويوجه دعوة لاخوان اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد سياسي كويتي أن هناك مؤامرة تحاك في جزيرة سقطرى التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، واحتلالها وتسليمها إلى الصومال – حسب قوله .

وقال الدكتور فهد الشليمي في تغريدة له، :"أعتقد في تقديري أن هناك مؤامرة لاحتلال جزيرة سقطرى الجنوبية وتسليمها للصومال بدعم تركي وإخونجي".

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وفي سياق التغريدة قال الشليمي :"نأمل من حزب التجمع والإصلاح عدم التصعيد وتسهيل التجمعات في محافظة المهرة بدلاً من تهديد المتجمعين بالسلاح الإخونجي ورفض حرية التعبير لأبناء المهرة".

وتقع جزيرة سقطرى تحت حكم المجلس الانتقالي بعد أن بسط عليها بقوة السلاح وطرد الحكومة الشرعية وسط صمت من دول التحالف المتواجدة قواته في الجزيرة .