عاجل: مصرع المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبمصرعيرة (صورة )

لقي القيادي الحوثي العميد عبدالله حسين احسين المنصور والمكنى أبو أحمد المداني في ظروف غامضة .

وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت أن القيادي الحوثي المنصور لقي مصرعه في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة مازالت المليشيا تتكتم عن الكشف عن أسمائهم . وتوقعت تسريبات إعلامية عن مصرع المنصور في صرواح Advertisements

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