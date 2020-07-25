شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال نبش المقبرة التي أعدم فيها البشير 28 ضابطاً عام 1990 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت، اليوم السبت، أعمال نبش المقبرة التي أعدم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 28 ضابطاً عام 1990. Advertisements وجاءت أعمال النبش عقب اعترافات البشير بشأن الإعدام الذى أمر بتنفيذه ضد الضباط قبل نحو 30 عاما، بعدما حاولوا الانقلاب على الحكم. يذكر أن وسائل إعلامية نشرت صوراً عن المنطقة التى يعتقد أنها تحتوي على رفات الضباط المعدومين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال نبش المقبرة التي أعدم فيها البشير 28 ضابطاً عام 1990 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.