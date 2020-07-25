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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الأسباب التى من أجلها أعلن الحوثي فتح الحدود مع السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت جماعة الحوثي في وقت سابق من يوم أمس الجمعة أنها ستقوم بفتح حدود اليمن القابعة تحت سيطرتها أمام السعودية سكان المناطق الحدوية مع السعودية بمحافظة صعدة إن الحوثيين أعادوا فتح الحدود أمام مهربي القات والأغنام إلى داخل الأراضي السعودية بعد أن كانوا أغلقوها لأشهر في إطار إجراءات مكافحة فيروس ت جماعة الحوثي في وقت سابق من يوم أمس الجمعة أنها ستقوم بفتح حدود اليمن القابعة تحت سيطرتها أمام السعودية سكان المناطق الحدوية مع السعودية بمحافظة صعدة إن الحوثيين أعادوا فتح الحدود أمام مهربي القات والأغنام إلى داخل الأراضي السعودية بعد أن كانوا أغلقوها لأشهر في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا . وبحسب مصادر محلية فقد أعيد فتح الحدود بعد مطالبات لأهالي المناطق الحدودية لا سيما مناطق معينة كـ ’’ام رقو‘‘ بمديرية منبه. وقال أهالي إن العاملين في تهريب القات تفاجأوا بفرض شرورط تلك تعسفية وتعجيزية ، وفرض مبالغ كبيرة على كميات القات التي يتم تهريبها وتؤكد المصادر أن كل تجار القات ومهربي الممنوعات إلى السعودية تنحدر اصولهم من صعدة ورازح منبة لذلك يتبعون الحوثي وتضررت مصالحهم يذكر أن مروجي المخدرات ومهربيها إلى السعودية شبكة مافيا تهريب منذ عقود من الزمن من أبناء صعده لذلكتم التعاون معهم من قبل الحوثي للمارسة التهريب بكل أشكالة ويعتبر مصدر دخل للحوثي يجب أن لا يغلق ويتمنى ذلك

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