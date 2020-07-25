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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اول تعليق سعودي على مظاهرات الانتقالي في المهرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الخبير العسكري السعودي العميد "حسن الشهري "، على مهرجان لانصار المجلس الانتقالي في المهرة. وقال العميد حسن الشهري في تغريدة له: المحافظة الوادعة (المهرة) تنتصر على الحريزي والاخوان والحوثي اذرع الارهاب الدولي الايراني والتركي والقطري. واضاف: تنتظر المحافظة ان يترجم المجلس الانتقالي ذلك بمنحها ادارة ذاتية وتقطع السبل على العملاء لمنع تهريب السلاح والمخدرات والمال الحرام لمن يساهم في قتل مستقبل الشعوب في المنطقة. الخبير العسكري السعودي العميد "حسن الشهري "، على مهرجان لانصار المجلس الانتقالي في المهرة. وقال العميد حسن الشهري في تغريدة له: المحافظة الوادعة (المهرة) تنتصر على الحريزي والاخوان والحوثي اذرع الارهاب الدولي الايراني والتركي والقطري. واضاف: تنتظر المحافظة ان يترجم المجلس الانتقالي ذلك بمنحها ادارة ذاتية وتقطع السبل على العملاء لمنع تهريب السلاح والمخدرات والمال الحرام لمن يساهم في قتل مستقبل الشعوب في المنطقة.

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