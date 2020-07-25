شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى منذ مقتل والده .. احمد علي عبدالله صالح يبعث برسالة هامة للعاهل السعودي " سلمان " .. نصها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأولى منذ مقتل والده .. احمد علي عبدالله صالح يبعث برسالة هامة للعاهل السعودي " سلمان " .. نصها

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ السفير أحمد علي عبدالله صالح برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل. وفيما يلي نص التهنئة: بسم الله الرحمن الرحيم برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السفير أحمد علي عبدالله صالح برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل. وفيما يلي نص التهنئة: بسم الله الرحمن الرحيم برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أعبر لجلالتكم ومن خلالكم للشعب السعودي الشقيق، عن أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم، وأصدق الأمنيات لجلالتكم بعاجل الشفاء، سائلا الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة، أن يمنَّ عليكم بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة بلدكم وشعبكم بالحكمة والشجاعة المعهودة عنكم، لما فيه مصلحة الأمة بالحكمة والشجاعة المعهودة عنكم، لما فيه مصلحة الأمة العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. السفير/ أحمد علي عبد الله صالح الجمعة 3 ذو الحجة 1441 الموافق 24 يوليو 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولى منذ مقتل والده .. احمد علي عبدالله صالح يبعث برسالة هامة للعاهل السعودي " سلمان " .. نصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.