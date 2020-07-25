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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : الحوثيون يتلقون ضربة موجعة بمقتل من حشد لإسقاط مأرب ( الاسم - الصورة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات الأيام الأخيرة مع قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف. وأفادت مصادر عسكرية بأن القيادي الحوثي البارز في ميليشيا الحوثي المدعو أحمد محمد حمود العزي والمقرب من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي. وبحسب المصادر فإن العزي من أوائل من انضم للميليشيا الحوثية في بداياتها وكان يحمل لقب "سيدي أحمد - أبو أحمد". وأشارت المصادر إلى أن العزي تولى قيادة جبهة نجران وقاد عدة عمليات هجومية في الحدود قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات الأيام الأخيرة مع قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف. وأفادت مصادر عسكرية بأن القيادي الحوثي البارز في ميليشيا الحوثي المدعو أحمد محمد حمود العزي والمقرب من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي. وبحسب المصادر فإن العزي من أوائل من انضم للميليشيا الحوثية في بداياتها وكان يحمل لقب "سيدي أحمد - أبو أحمد". وأشارت المصادر إلى أن العزي تولى قيادة جبهة نجران وقاد عدة عمليات هجومية في الحدود السعودية ثم انتقل إلى الجوف قبل شهر لإسقاط مأرب كما هو مخطط له عند الميليشيا

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