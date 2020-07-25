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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على خمسة مميزات جعلت زيدان المدرب المثالي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ كورة_ قامت صحيفة الآس المدريدية بنشر مميزات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان التي جعلته من أفضل المدربين في العالم . المميزات هي : 1_ الهدوء والتواضع : في الفوز كان دائماً هادئاً ومتواضعاً في الكلام وعند الخساره كان يثق في عمله ولا يقوم بأي أزعاج أو انتقاد او تجريح لأي شخص . 2_ صقل المواهب …. زيدان دائماً يمنح الفرصه للاعبين الصغار مثل : فالفيردي , رودريغو , أسنسيو , ميندي , وفينيسوس . 3_الثقة في الاعبين 4_يعرف كيف يداور بين جميع لاعبي الفريق حيث شارك في 36 تشكيلة مختلفه خلال 38 جوله . 5_ زيدان هو الشخص الذي اعترض على التعاقد مع كيبا واستبعد نافاس واعطى الفرصة لكورتوا وبعدها حصل البلجيكي على جائزة زامورا بعد 12 عامًا من غيابها عن كورة_ قامت صحيفة الآس المدريدية بنشر مميزات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان التي جعلته من أفضل المدربين في العالم . المميزات هي : 1_ الهدوء والتواضع : في الفوز كان دائماً هادئاً ومتواضعاً في الكلام وعند الخساره كان يثق في عمله ولا يقوم بأي أزعاج أو انتقاد او تجريح لأي شخص . 2_ صقل المواهب …. زيدان دائماً يمنح الفرصه للاعبين الصغار مثل : فالفيردي , رودريغو , أسنسيو , ميندي , وفينيسوس . 3_الثقة في الاعبين 4_يعرف كيف يداور بين جميع لاعبي الفريق حيث شارك في 36 تشكيلة مختلفه خلال 38 جوله . 5_ زيدان هو الشخص الذي اعترض على التعاقد مع كيبا واستبعد نافاس واعطى الفرصة لكورتوا وبعدها حصل البلجيكي على جائزة زامورا بعد 12 عامًا من غيابها عن ريال مدريد

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