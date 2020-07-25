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شاهد فيديو.. حبس عروسين ليلة زفافهما بسبب الرقص على أوتوستراد موسكو وتعطيل المرور !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو.. حبس عروسين ليلة زفافهما بسبب الرقص على أوتوستراد موسكو وتعطيل المرور !

 

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جديد اب برس

 

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لت الشرطة الروسية شبانا وعروسين قاموا بالرقص على أوتوستراد موسكو الدائرى ما تسبب فى توقف حركة المرور، وتبين فى وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مرورى بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي. وإثر ذلك تم تغريم العريس 20 ألف روبل (280 دولار تقريبا) كما قضى العروسان ليلة زفافهما الأولى فى غرف سجن مختلفة، واتهم المخالفون بإيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد فى حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة بالطريقة المنصوص عليها.
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