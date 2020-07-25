شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت المتسابقة المغربية الشابة دعاء لحياوي اعجاب لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي تبثه قناة MBC . وادت المتسابقة المغربية اغنية انجليزية بطريقة مذهلة جدا ، وهو ما دفع اعضاء لجنة التحكيم بالدوران نحوها ،باستثناء الفنان محمد حماقي الذي ندم بعد انتهاء اغنية المتسابقه المغربية. والى جانب الاداء المتميز للاغنية الانجليزية فقد كان جمال المتسابقة دعاء طاغي على المسرح ومحل اعجاب لجنة التحكيم . ونشرت منصة MBC على اليوتيوب فيديو للاغنية المتسابقة المغربية دعاء لحياوي ، التي تغزل بها الفنان راغب علامة بطريقة محرجة ، وصعد الى المسرح للسلام عليها ، قائلا " شوفتك اتلخبط " ، وعند عودته للمسرح قال انه ترك قلبه عندها . اما الفنان محمد حماقي فقد صعد هو الاخر للمسرح واهدى المتسابقة دعاء وردة حمراء كتعبيرا عن اعجابه بها ،بينما اكتفت الفنانة احلام والفنانة سمير سعيد بالضحك والتصفيق . يشار إلى أن هذا هو الموسم الخامس لبرنامج The Voice الذي تبثة قناة MBC ، وقضاة البرنامج لهذا الموسم هم الفنانيين راغب علامة ومحمد حماقي ، واحلام ، وسميرة سعيد . لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت المتسابقة المغربية الشابة دعاء لحياوي اعجاب لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي تبثه قناة MBC . وادت المتسابقة المغربية اغنية انجليزية بطريقة مذهلة جدا ، وهو ما دفع اعضاء لجنة التحكيم بالدوران نحوها ،باستثناء الفنان محمد حماقي الذي ندم بعد انتهاء اغنية المتسابقه المغربية. والى جانب الاداء المتميز للاغنية الانجليزية فقد كان جمال المتسابقة دعاء طاغي على المسرح ومحل اعجاب لجنة التحكيم . ونشرت منصة MBC على اليوتيوب فيديو للاغنية المتسابقة المغربية دعاء لحياوي ، التي تغزل بها الفنان راغب علامة بطريقة محرجة ، وصعد الى المسرح للسلام عليها ، قائلا " شوفتك اتلخبط " ، وعند عودته للمسرح قال انه ترك قلبه عندها . اما الفنان محمد حماقي فقد صعد هو الاخر للمسرح واهدى المتسابقة دعاء وردة حمراء كتعبيرا عن اعجابه بها ،بينما اكتفت الفنانة احلام والفنانة سمير سعيد بالضحك والتصفيق . يشار إلى أن هذا هو الموسم الخامس لبرنامج The Voice الذي تبثة قناة MBC ، وقضاة البرنامج لهذا الموسم هم الفنانيين راغب علامة ومحمد حماقي ، واحلام ، وسميرة سعيد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.