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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل البيض كل يوم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ر البيض إضافة رائعة لأي نظام غذائي، فمن السهل دمجه في أي وجبة تقريبا وهو صحي للغاية ويساعد على الحصول على تغذية شاملة. ووفقا لموقع ”أو إم جي أي فاكتس“، يمكن لتناول البيض يوميا أن يعزز الصحة بالطرق التالية: زيادة مستويات فيتامين (د) البيض غني بفيتامين (د)، وهو هرمون ينشط الجينات التي تنظم جهاز المناعة وتطلق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، كما أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب. تعزيز وظائف المخ يساعد البيض على تحسين وظائف المخ، من خلال تعزيز مادة تسمى ”أستيل كولين“، والتي تعمل كناقل عصبي كيميائي تحسن الذاكرة، وتساعد في بناء أغشية الخلايا والقدرات الإدراكية. تحسين النظر البيض أفضل من الجزر في تعزيز صحة العين، حيث إن صفاره غني باللوتين، وهو كاروتينويد يساعد على مكافحة الضمور البقعي المرتبط بالشيخوخة، وهو السبب الرئيس للعمى لدى الأشخاص فوق سن الخمسين. دعم الكوليسترول الجيد يرفع البيض الكوليسترول الجيد الذي يساعد في إزالة الكوليسترول الزائد وتوجيهه إلى الكبد ليتم التخلص منه. صحة الدم يعتبر البيض مصدرا غنيا بحمض الفوليك، الضروري لتشكيل خلايا الدم الحمراء، ولذلك يستخدم كعلاج لفقر الدم. تقوية العضلات والعظام تحتوي البيضة في المتوسط على 6 غرامات من البروتين، والذي يستخدم لصنع جميع أنواع الأنسجة والجزيئات الهيكلية والوظيفية، مما يسمح للجسم ببناء العضلات وتحسين صحة العظام. ر البيض إضافة رائعة لأي نظام غذائي، فمن السهل دمجه في أي وجبة تقريبا وهو صحي للغاية ويساعد على الحصول على تغذية شاملة. ووفقا لموقع ”أو إم جي أي فاكتس“، يمكن لتناول البيض يوميا أن يعزز الصحة بالطرق التالية: زيادة مستويات فيتامين (د) البيض غني بفيتامين (د)، وهو هرمون ينشط الجينات التي تنظم جهاز المناعة وتطلق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، كما أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب. تعزيز وظائف المخ يساعد البيض على تحسين وظائف المخ، من خلال تعزيز مادة تسمى ”أستيل كولين“، والتي تعمل كناقل عصبي كيميائي تحسن الذاكرة، وتساعد في بناء أغشية الخلايا والقدرات الإدراكية. تحسين النظر البيض أفضل من الجزر في تعزيز صحة العين، حيث إن صفاره غني باللوتين، وهو كاروتينويد يساعد على مكافحة الضمور البقعي المرتبط بالشيخوخة، وهو السبب الرئيس للعمى لدى الأشخاص فوق سن الخمسين. دعم الكوليسترول الجيد يرفع البيض الكوليسترول الجيد الذي يساعد في إزالة الكوليسترول الزائد وتوجيهه إلى الكبد ليتم التخلص منه. صحة الدم يعتبر البيض مصدرا غنيا بحمض الفوليك، الضروري لتشكيل خلايا الدم الحمراء، ولذلك يستخدم كعلاج لفقر الدم. تقوية العضلات والعظام تحتوي البيضة في المتوسط على 6 غرامات من البروتين، والذي يستخدم لصنع جميع أنواع الأنسجة والجزيئات الهيكلية والوظيفية، مما يسمح للجسم ببناء العضلات وتحسين صحة العظام.

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