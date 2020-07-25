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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: فتاة سعودية تسير شبه عارية فوق جسر بمدينة جدة السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: فتاة تسير شبه عارية فوق جسر بمدينة جدة السعودية ...كيف تعاملت معها شرطة النجدة والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة ، دون مراعاة للأنظمة والقوانين. وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدو أنها تحاول إيقافها. ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، فيما قال عدد من المغردين أنها من جنسية أجنبية. View this post on Instagram تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة ، دون مراعاة للأنظمة والقوانين. وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدو أنها تحاول إيقافها. ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، فيما قال عدد من المغردين أنها من جنسية أجنبية. #موقع_مزمز A post shared by مزمز (@mzmzins) on Oct 15, 2019 at 5:59am PDT view all 106 comments لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: فتاة تسير شبه عارية فوق جسر بمدينة جدة السعودية ...كيف تعاملت معها شرطة النجدة والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة ، دون مراعاة للأنظمة والقوانين. وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدو أنها تحاول إيقافها. ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، فيما قال عدد من المغردين أنها من جنسية أجنبية.view all 106 comments

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