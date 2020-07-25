شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري تثير الجدل بوصلة رقص بقميص النوم! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. سما المصري تثير الجدل بوصلة رقص بقميص النوم!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري تثير الجدل بوصلة رقص بقميص النوم! والان مع التفاصيل كتب امير فتحي في الأثنين 11 أبريل 2020 05:02 مساءً - يبدو ان سما المصري قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري بقميص النوم أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ” مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة. يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها خادشة للحياء لما تحمله من استعراض لمفاتنها واثارة للغرائز. جاري معالجة الفيديو. يجري معالجة هذا الفيديو او انه غير متوفر في الوقت الحالي. لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري تثير الجدل بوصلة رقص بقميص النوم! والان مع التفاصيل كتب امير فتحي في الأثنين 11 أبريل 2020 05:02 مساءً - يبدو ان سما المصري قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري بقميص النوم أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ” مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة. يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها خادشة للحياء لما تحمله من استعراض لمفاتنها واثارة للغرائز. جاري معالجة الفيديو. يجري معالجة هذا الفيديو او انه غير متوفر في الوقت الحالي.

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