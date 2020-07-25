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عدن - ياسمين التهامي - شاهد صور مسربة للسلطان قابوس وهو شاب مع الطفل هيثم بن طارق تثير ضجة في عُمان .. اشعلت مواقع التواصل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صورة مثيرة للسلطان قابوس بن سعيد وهو في شبابه، مع السلطان هيثم بن طارق وهو في طفولته، وشقيقه أسعد بن طارق. واحتفى مغردون عمانيون بالصورة التي تعود إلى عشرات السنين، معتبرين أن لها مدلولات كبرى، أن السلطان قابوس كان ينشيء جيلًا لحكم السلطنة من بعده، وعلى رأسهم السلطان هيثم. وفي السياق، كشفت حسابات إخبارية عمانية، أن الصورة ترجع للسلطان قابوس رحمة الله لعام 1973 لدى زيارته لمصر ويحضن الطلبة العمانيين المبتعثين للدراسة بالقاهرة. ونفت الحسابات صحة ما يشاع على مواقع التواصل في السلطنة، أن الصورة تجمع السلطان قابوس مع أبناء عمه السلطان هيثم بن طارق، وصاحب السمو أسعد بن طارق. وحظيت الصورة على تفاعل وانتشار واسع من جانب العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها نادرة للسلطان قابوس بن سعيد في مرحلة شبابه الأولى. رت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صورة مثيرة للسلطان قابوس بن سعيد وهو في شبابه، مع السلطان هيثم بن طارق وهو في طفولته، وشقيقه أسعد بن طارق. واحتفى مغردون عمانيون بالصورة التي تعود إلى عشرات السنين، معتبرين أن لها مدلولات كبرى، أن السلطان قابوس كان ينشيء جيلًا لحكم السلطنة من بعده، وعلى رأسهم السلطان هيثم. وفي السياق، كشفت حسابات إخبارية عمانية، أن الصورة ترجع للسلطان قابوس رحمة الله لعام 1973 لدى زيارته لمصر ويحضن الطلبة العمانيين المبتعثين للدراسة بالقاهرة. ونفت الحسابات صحة ما يشاع على مواقع التواصل في السلطنة، أن الصورة تجمع السلطان قابوس مع أبناء عمه السلطان هيثم بن طارق، وصاحب السمو أسعد بن طارق. وحظيت الصورة على تفاعل وانتشار واسع من جانب العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها نادرة للسلطان قابوس بن سعيد في مرحلة شبابه الأولى.

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