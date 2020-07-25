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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الخبر التالي : إسرائيل تحرج السعودية وتكشف رسميا عن مفاجأة صادمة بشأن سعود القحطاني وتضعها في ورطة حقيقة: طول عمرهم يضحكوا عليكم يا عرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ كشف الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، مفاجأة مدوية بشأن شخصيات مقربة من كشف الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، مفاجأة مدوية بشأن شخصيات مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان . وقال “كوهين” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن وفدًا سعوديًّا برئاسة سعود القحطاني موجود في تل أبيب، طالبًا الوساطة لاعتماد نطق القضاء السعودي بقضية خاشقجي لدى حكومة الولايات المتحدة”. وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي، أن الوفد السعودي حضر إلى تل أبيب كذلك لشراء برامج تخص الأمن السيبراني، ساخرًا من الشعوب العربية بالقول : “طول عمرهم يضحكوا عليكم يا عرب”. إسرائيل تحرج السعودية وتضعها في ورطة وجاء ذلك عقب بدء القضاء التركي، في 3 يوليو/تموز الجاري، محاكمة 20 متهمًا سعوديًّا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده العامة في مدينة إسطنبول عام 2018. وتضم لائحة الاتهام النيابة العامة التركية، أحمد عسيري أحد المقربين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة، وسعود القحطاني مستشار سابق في الديوان الملكي بدرجة وزير، وكانا في منصبيهما وقت وقوع الجريمة، وأقيلا بأمر ملكي بعد ثبوت تورطهما في جريمة القتل.

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