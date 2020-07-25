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عدن - ياسمين التهامي - أصدقاؤها ينادونها بـ “مريم العذراء”.. فتاة أمريكية تنجب دون ممارسة الجنس .. والسبب صادم !

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جديد اب برس

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ت سامانثا لين إيزابيل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية بصدمة بالغة عندما علمت أنها في طريقها إلى إنجاب طفل قبل خمس سنوات, من دون أن تكون قد أقامت علاقة. وقالت الفتاة، إن أصدقاءها أطلقوا عليها لقب “مريم العذراء” بعد أن أصبحت حاملاً في التاسعة عشرة من عمرها من دون أن تمارس الجنس، ما أصابها بالذهول، لكونها حملت دون أن تكون هناك علاقة كاملة بينها وبين صديقها. وأشارت إلى أنها خضعت لاختبار الحمل عندما أصيبت بتقلصات وتأخرت الددورة لديها. وبعد زيارة للأطباء، أكدوا أنها حامل بخمسة أسابيع في ابنها بنتلي، الذي يبلغ من العمر الآن 5 سنوات. وكشفت سامانثا عن قصتها المذهلة في فيديو عبر تطبيق “تيوك توك” الذي شوهد 1.4 مليون مرة. وقالت في المقطع: “قرأت أنه يمكنك الحمل أثناء المداعبة”. واعتبرت صحيفة “ديلي ميرور” أن حالة سامانثا تعد مثالًا نادرًا للغاية على الحمل بدون ممارسة الجنس والذي يعتقد أنه يمثل 0.5 في المائة فقط من جميع حالات الحمل، وفقًا لدراسة أجريت على 7870 امرأة نشرت في المجلة الطبية البريطانية . وقال دكتور لينكولن: “يجب أن يدخل الحيوان المنوي إلى المهبل من أجل حدوث الحمل”. وأضاف: “لا يهم ما يضعه هناك – سواء كان قضيبًا أو إصبعًا – ولكن بمجرد وجوده، يمكن أن ينتقل عبر عنق الرحم، إلى الرحم، ويلتقي مع بيضة في قناة فالوب وتخصبه”. محتوى ذو صلة تفاصيل صادمة.. مصري يلقي بأبنائه الثلاثة تحت عجلات القطار صحفي تركي يهاجم العرب ويصفهم بالأبقار بسبب متابعتهم للمسلسلات… “واتسآب” تستعد لطرح ميزة طال انتظارها وفقًا لهيئة الرعاية الصحية في إنجلترا، فإن احتمال الحمل دون ممارسة الجنس “منخفض جدًا” ولكنه يبقى موجودًا. كشفت سامانثا أنها قبلت أن “تسمي عائلتي وأصدقائي العذراء مريم بقية حياتي”. وقالت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا إنها ما زالت مع شريكها الذي حملت عليه وهي الآن أم لابنها الثاني. وأخبرت الدكتورة أليسا دويك موقع (Insider) بأنه ربما كان هناك قدر ضئيل من الاتصال في قضية سامانثا. وقالت: “أشك في أنه كان هناك” اتصال بين القضيب والمهبل “وحتى أدنى اختراق حتى عند فتحة المهبل و / أو التعرض لما قبل القذف يمكن أن يؤدي إلى الحمل. هذا يأتي كمفاجأة للكثيرين”.