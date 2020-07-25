شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد بن سلمان يختار هذة الفتاة الجميلة لحراسته ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت بجمالها الجميع ..شاهد الصور والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:53 مساءً - أثارت صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صورة المرأة بلباس الحرس الملكي، وترتدي كمامة على وجهها، وإلى جانبها أحد مرتبات الحرس الملكي.63946812

ورحب مغردون ومغردات ببدء إدراج النساء ضمن مرتبات الحرس الملكي، قائلين إن العهد الجديد يعطي المرأة حقوقها، ويحقق المساواة المطلوبة مع الرجل.

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فيما أبدى جزء كبير من المغردين اعتراضهم على هذه الخطوة، قائلين إن المساواة العادلة لا تعني توظيف النساء في الحرس الملكي.

وتهكم آخرون بالقول إن الملك سلمان وولي عهده يسيرون على خطى الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي شغلت المرأة في عهده دورا بارزا في الحراسة الشخصية.

يشار إلى أن شروط التقديم للتجنيد، تشمل أن تكون المرأة في الفئة العمرية بين (21-40 عاما)، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، إضافة إلى وجوب ألا تكون متزوجة من غير سعودي، ويكون الحد الأدنى لطولها 155 سم، وأن يكون وزنها متناسقا مع قامتها.

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