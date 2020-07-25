شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تتعرض للاغتصاب خلال جلسة مساج داخل منزلها..شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:53 مساءً - خرجت الفنانة البريطانية نيكولا ماكلين عن صمتها كاشفة لأول مرة تفاصيل تعرضها للاعتداء الجنسي خلال جلسة للمساج داخل منزلها.

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وذكرت نيكولا أن الأحداث بدأت بعد خضوعها لعمليات شفط الدهون، وتم نُصحها بالخضوع لجلسات مساج لتعزيز التصريف الليمفاوي بعد إجراء عمليات الشفط، حيث تمت إزالة 5 لترات من الدهون من جسدها.

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وخلال جلسة التدليك، طلب المدلك من نيكولا الإذن بتدليك ساقها الأمر الذي دفعها للدهشة لأنها لم تخضع لشفط الدهون في منطقة الساقيين، وقالت إنها كانت مستلقية على جبهتها وسمحت له دون أن تعرف المغزى من وراء ذلك ثم بدأ بالاعتداء عليها.

وأكملت أنها لم تستطع ردعه نظراً لضخامته واستمر الأمر لقرابة الـ15 دقيقة، وبعد فترة وجيزة اخبرت زوجها الذي تفهمها واحترم رغبتها بعدم الحديث عن الأمر مرة أخرى.

ونصحت نيكولا من تعرضوا لجرائم جنسية مثلما حدث معها ألا يصمتوا كما فعلت وأن يذهبوا للتحدث للشرطة، وقالت إنها خذلت من يحيطون بها بتكتمها على الأمر ولكنها الآن ستستخدم صوتها لمساعدة الآخرين.

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