شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد" عشيق السعودية العنود العيسى يفضحها وينشر صورها بأوضاع مخلة! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:53 مساءً - كشفت السعودية العنود العيسى أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به.

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ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز.

وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”.

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ووصفت العنود حبيبها السابق، بأنه مريض نفسي .

وعبر هاشتاغ “العنود العيسى” انتشر التسجيل الصوتي لها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مغرّدون صورةً “نايف”، وبعضاً من الرسائل بينه وبين “العنود”، ومن ضمنها صورها الفاضحة .

يذكر أنّ العنود العيسى نشرت فيديو روت فيه قصة اغتصابها على يد ابن شقيقتها.

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