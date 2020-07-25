شكرا لقرائتكم خبر عن مرعب ما حصل مع 4 شباب من الكويت بسبب خمور مغشوشة.. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:53 مساءً - تخيل أن موتك سيكون بسبب خمور مغشوشة ؟ هذا ما حصل مع 4 شباب من الكويت، فلا دنيا ولا آخرة، ماتوا إثر تسممهم، نتيجة احتساء خمور مغشوشة مصنعة محليًا.

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وبدأت قصة الشبان، عقب وصولهم تباعًا إلى مستشفى الجهراء بحالة حرجة، ليتوفى 4 منهم في الأيام القليلة الماضية، دون أن يُعرف سبب الوفاة حينها. فيما لا يزال 6 آخرون في العناية المركزة بحالة حرجة، أحدهم فقد بصره، بحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

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توفي 4 شبان وأصيب 6 آخرون في الكويت، إثر تسممهم، نتيجة احتساء خمور مغشوشة مصنعة محليًا.

وبدأت قصة الشبان، عقب وصولهم تباعًا إلى مستشفى الجهراء بحالة حرجة، ليتوفى 4 منهم في الأيام القليلة الماضية، دون أن يُعرف سبب الوفاة حينها. فيما لا يزال 6 آخرون في العناية المركزة بحالة حرجة، أحدهم فقد بصره، بحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وتم معرفة أسباب الإصابة، بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع بعض المصابين، ليؤكدوا أنهم اشتروا خمورًا من أحد الأشخاص، وهو من غير محددي الجنسية، أو من يُعرفون بـ“البدون“، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

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