شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن حصة السفير السعودي في التشكيلة الحكومية اليمنية الجديدة بين الشمال والجنوب.. اسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر استحوذ على وزارات سيادية في الحكومة المزمع تشكيلها عقب مفاوضات الرياض . وبين الصحفي الجنوبي أنيس منصور في تغريدة له على صفحته الرسمية على ” تويتر ” بأن ” ‏حصة السفير السعودي آل جابر في الحكومة الجديدة اكثر من اي مكون او حزبي يمني وهي حصة شخصة خاصة كلها وزارات الهبر والصفقات والفساد وتحويل اموال لشركاته الخاصة” . واضاف منصور في تغريدته ” حصة ال جابر هي Advertisements رئيس الوزراء معين ال جابر وزارة التخطيط نجيب العوج وزارة المالية سالم بن بريك وزارة الكهرباء محمد العناني” .

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