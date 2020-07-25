شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي عقبَ سقوط جرحى وسط أجواء توتر تنذر بتفجير الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن الضابط في أمن عدن قاسم الثوباني عن ‏سقوط أول جريح يحمل علم الجنوب في محافظة المهرة، وسط أجواء توتر تنذر بمواجهات مسلحة بين أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعين لاقامة احتفالية تأييدية للمجلس الإنتقالي الجنوبي وقوات حكومية مسنودة بمجاميع مسلحة من أتباع وكيل المحافظة المقال علي الحريزي. وقال ثواني في تغريدة على حسابه بتويتر أن ان الجريح أصيب برصاص مسلحي الشرطة العسكرية بالمهرة، في إشارة إلى رفضهم السماح بإقامة احتفالية المجلس الإنتقالي المقررة الرابعة عصرا بمنطقة الجاحي وسط الغيضة عاصمة المهرة.

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